Policie odložila vyšetřování vraždy 17letého mladíka. O rok starší pachatel zemřel

Tragédie se odehrála 28. října. Napadený chlapec na místě vykrvácel. Vrah mu zasadil minimálně 50 bodných ran do hrudníku, obličeje, krku, zad a nohou. Útočník nereagoval na výzvy policistů a ohrožoval je. Střelili ho do ruky, ale to jej nezastavilo. Až druhá střela do ruky byla účinná a podařilo se ho zpacifikovat. Útočník zemřel při převozu do nemocnice.