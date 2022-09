Pachatel dvou znásilnění v hradeckém kraji spáchal sebevraždu

Činů se podle policie dopustil dvakrát, a to pod pohrůžkou použití nelegálně držené střelné zbraně na třech mladistvých osobách. Muž se sám zastřelil. „Jeho totožnost nyní potvrdili znalci,“ řekla v pátek mluvčí policie Iva Kormošová.

Policie oba případy podle mluvčí v nejbližších dnech odloží, protože nelze stíhat osobu zemřelou. Pokud by muž zůstal naživu, hrozilo by mu až deset let vězení.