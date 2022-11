Otec pobodal vlastního syna, dostal 5,5 roku

Muž se k pobodání svého syna před soudem přiznal, ovšem ve svém více než dvě hodiny trvajícím výslechu popsal opakované konflikty, aby vysvětlil situaci v rodině. Podle svých slov několik let trpěl dlouhodobé ústrky ze strany údajné nevděčného potomka.

Jak Právo informovalo, otec na svého třiačtyřicetiletého syna vytáhl letos v březnu kuchyňský nůž o délce 28 centimetrů a čtyřikrát ho bodl do hrudníku, břicha a také do zad. Synovi se podařilo po útoku vyběhnout z domu na silnici, kde si přivolal pomoc. Následně ho vrtulník přepravil do ostravské fakultní nemocnice, kde prodělal náročný lékařský zákrok. Lékaři mu museli mimo jiné odstranit ledvinu. Ze svých zranění se léčí dodnes.