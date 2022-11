Za vražedný útok na děti dostala matka 22 let

„Když mi řekli, co se stalo, úplně mě to položilo. Vůbec jsem netušil, že by něčeho takového byla schopná. Co se týče jejího vztahu k dětem, nemůžu říci křivého slova. Nevěřil jsem, že by jim mohla ublížit,“ vypověděl.

„Necítím se ale dost silná, abych to tady popisovala. Svoje děti jsem vždycky milovala, nikdy jsem se k nim nechovala zle ani agresivně. Chtěla jsem jim dát vždycky to nejlepší. Neudělala jsem to úmyslně, abych jim ublížila. Nedokážu říct, proč se to stalo. Chtěla jsem děti chránit, protože jsem nevěděla, co se bude dál dít, že nebudou mít co jíst. Určitě to nebylo tak, že se mi děti nehodí, tak je zabiju,“ pokračovala obžalovaná se slzami v očích.