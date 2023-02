Znásilnil dceru a přivedl ji do jiného stavu. Muž dostal pět let, dívka skončila u pěstounů

Od svých třinácti let musela snášet obtěžování svého vlastního biologického otce. Bála se, a tak nuceně snášela osahávání. Jenže jemu to brzy přestalo stačit a svou dceru vícekrát znásilnil, což vedlo až k tomu, že dívka ve svých patnácti letech otěhotněla. Aby byl případ ještě horší, těhotné děvče vlastní rodina zavrhla, a ona tak i se svým dítětem žije v pěstounské rodině. Otci jeho chování vyneslo pět let vězení.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto.

V úmyslu se pohlavně uspokojit opakovaně osahával nezletilou na prsou, genitáliích a dalších částech těla, přiměl ji, aby mu rukou třela penis, přikládal jí penis k přirození, lehal si na ni a zasouval svůj ztopořený penis do její vagíny a vykonával s ní další sexuální praktiky," uvedlo strohým vyšetřovacím jazykem státní zastupitelství. Dívka se slovně bránila a plakala, ale nebylo jí to nic platné. Nakonec otěhotněla, k lékaři se dostala v 21. týdnu těhotenství. A od vlastního otce si potom vyslechla ještě to, že všechno je její vina, neboť to prý sama chtěla. Otec skončil u soudu s obžalobou ze znásilnění, soulože mezi příbuznými a ohrožování výchovy dítěte. Podle verdiktu brněnského krajského soudu z konce loňského roku, který má Právo k dispozici, si musí muž odpykat pět let vězení. Pokud by snad někdo čekal, že si otec u soudu posype hlavu popelem a bude svého chování litovat, mýlil se. Muž své jednání nijak nerozporoval, označil ho prostě za „nepochopitelný úlet", jedním dechem ale sváděl vinu na dceru. Korunu své obhajobě nasadil tvrzením, že sice s dcerou různě obcoval, ale penis do vagíny jí nedával. Jak je možné, že dívka otěhotněla, už nechal bez bližšího vysvětlení. Dívku nepodpořila matka ani bratr Bohužel dívku nepodpořila ani její matka. Místo toho ji obvinila, že „si s tátou užívala". Zle se k děvčeti choval i její bratr, proto nakonec nebylo jiné řešení, než aby dívka biologickou rodinu opustila a našla si i s miminkem útočiště u pěstounů. Při vyšetřování soudní znalci zjistili, že dívka trpí lehkou mentální retardací. U otce pak znalci konstatovali, že jeho sexualita je zaměřena jak na dospělé ženy, tak na pubertální a prepubertální dívky. „Obžalovaný neprojevil žádnou lítost. Vůbec není zohledněn dopad trestného jednání obžalovaného na rozvrácení rodiny, na skutečnosti, že poškozená musela být dána do péče pěstounů a narozené dítě jí bude neustále připomínat právě trestné jednání obžalovaného," konstatoval při projednávání případu státní zástupce. S tím souhlasil i senát v čele s Šárkou Dufkovou. „Chybí jakákoliv polehčující okolnost, obžalovaný naopak svaluje vinu na nezletilou poškozenou, že to byla ona, která vyvolala sexuální praktiky, a on jim pouze neodolal a choval se nevhodně," uvedla Dufková. „Nezletilá se v šestnácti letech stala matkou, dítě je jak její dcerou, tak zároveň její sestrou, a beze sporu tuto rodinnou situaci bude muset snášet po celý svůj život, jakož i její dítě, které vzešlo z trestné činnosti," podotkla soudkyně. „Zároveň trestné jednání obžalovaného vedlo k tomu, že vůči poškozené vznikl negativní vztah ze strany matky a jejího bratra a vše vedlo k tomu, že musela být předána do pěstounské péče," dodala Dufková. Verdikt brněnského soudu je nyní pravomocný.