Ona mě bodla, hlesl a zemřel. Ženě hrozí za vraždu až 20 let

Čakurdová podle obžaloby vraždila loni v říjnu v pražské Libni. Podle žalobkyně si připravila sedmadvacet centimetrů dlouhý kuchyňský nůž, který si schovala za pas legín, a vyprovokovala hádku se známým, přítelem sestřenice, u které se svým partnerem tehdy asi měsíc bydlela.

Sestřenice i její přítel jí prý říkali, ať se uklidní a jde spát, což Čakurdová odmítla. Situace vyeskalovala do momentu, kdy obžalovaná vrazila facku poškozenému, ten jí to obratem oplatil. Pak se do konfliktu přidal přítel obžalované a začal se s poškozeným rvát.

Marie Čakurdová

Toho Čakurdová podle žalobkyně využila a jednou ranou vrazila připravený nůž poškozenému čtyři centimetry do břicha. Tím mu přeťala dvě žebra, probodla játra, bránici, plíci a zasáhla i srdce.

Poškozený hlesl: ‚Ona mě bodla' a padl na kolena. Zvládl si ještě vytáhnout nůž z břicha, než upadl do bezvědomí. Během několika chvil zemřel. Podle pitvy muži nebylo možno žádným způsobem pomoci.

Čakurdová u soudu vinu v podstatě přiznala, odmítla nicméně, že by vraždila s rozmyslem. „Když jsem brala ten nůž, tak mě ani na zlomek sekundy nenapadlo, že bych to na někoho použila,“ uvedla obžalovaná s tím, že prý chtěla bránit děti své sestřenice. „Chtěla jsem dokázat, že jsem tady pro ně. Nůž jsem pak položila na stůl,“ doplnila.

„(Poškozený) pořád nadával na mého přítele, že je feťák a tak. Já jsem mu na to řekla: ‚Vy jste úplně stejný, nemáte si co vyčítat, jste stejný.‘ On na to, že ho to nezajímá. Řekla jsem mu, že jsou stejný degeši, že si nemají co vyčítat,“ pokračovala Čakurdová.

„(Poškozený) ke mně šel svižnějším krokem, tak jsem ho odstrčila a vrazila mu facku. On mi ji vrátil, až mi zvonilo. Pak přišel můj přítel a začali se s poškozeným pošťuchovat. Mám to v paměti jako v mlze,“ popisovala situaci. „(Poškozený) se najednou objevil přede mnou, já se lekla, vzala nůž ze stolu a máchla jsem před sebe. Ani nevím, že jsem se trefila, probrala jsem se až po chvíli, vůbec jsem nevěděla, co se děje,“ uvedla. Později na dotaz soudu připustila, že muže bodla, „protože se ho lekla“.

Soud pokračuje čtením listinných důkazů výslechy znalců a dalších svědků.