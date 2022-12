Ohrožoval prodavačku, uklouzl na vodce

O necelý měsíc později se kluk dostal do křížku se zákonem znovu.

Na začátku ledna 2021 se potloukal po vesnici na Hodonínsku a nakonec se rozhodl vlézt do jednoho z domů. Otevřel nezamčené dveře ve vratech, dostal se do stavení a pak až na chodbu, kde ho vyrušil majitel nemovitosti.

Zcela nevinné úmysly měl prý mladík i ve chvíli, kdy lezl do cizího domu.

„Nepopřel, že do domu vstoupil, ale proto, že mu byla zima a chtěl se na chvíli schovat, přičemž žádné nekalé úmysly neměl. Daný skutek není natolik společensky škodlivý, aby z něho mohla být vyvozena trestní odpovědnost mladistvého,“ tvrdil obhájce.

„Trestní opatření je ryze výchovného charakteru, kdy bude záležet na mladistvém, zda si vezme dostatečné ponaučení, neboť v opačném případě by se vystavil do budoucna nejen hrozbě přísnějších trestních sankcí, ale zejména možnosti nařízení výkonu trestního opatření, pokud se bude i nadále dopouštět protiprávního jednání, a to i na úrovni přestupků,“ zdvihli varovný prst soudci.