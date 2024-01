Obžaloba: Při znásilnění si s obětí udělal selfíčko a poslal ho jejímu příteli

„Při loučení poškozenou obejmul a následně zatlačil do obývacího pokoje, kde ji povalil na postel a pokusit se svázat lepicí páskou. Když se žena bránila a prosila, aby toho nechal, chytil ji pod krkem a začal rdousit do doby, než začala upadat do bezvědomí a přestala se bránit,“ uvedla státní zástupkyně.

Pak podle obžaloby Jan K. ženu svázal, zaklekl a začal masturbovat, přičemž si ji natáčel na mobilní telefon. „Poškozenou chytl za vlasy a zvedl hlavu tak, aby se dívala do kamery telefonu. Přitom se jí snažil vložit svůj úd do úst a konečníku. Poté obžalovaný vytáhl z kalhot pásek a ženu začal mlátit přes stehna a hýždě,“ popisovala dále žalobkyně.

Obžalovaný muž před soudem řekl, že akt byl dobrovolný. „Jo, byla svázaná, chytil jsem ji pod krkem a dostala na zadek. Ale nebylo to poprvé. Měli jsme spolu kamarádsko-milenecký vztah. Věděla, že mám rád tvrdý sex, a nikdy mi neřekla, že by jí to vadilo nebo že by to bylo přes čáru,“ tvrdil Jan K., který má sám rodinu s malým dítětem.