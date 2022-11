O cyklistu rozmlátil helmu, strážníka nabral na kapotu. Odsedí si pět let

K oběma konfliktům došlo v dubnu před dvěma lety. Staněk se dostal do sporu s cyklistou při jízdě Brnem na ulici Srbská. Při jejich rozepři nezůstalo jen u běžného zatroubení či neslušného gesta, Staněk se totiž rozhodl dát cyklistovi co proto ručně.

„Vystoupil z vozidla a chtěl poškozeného udeřit pěstí do hlavy, což se mu nepodařilo. Při útoku mu ale strhl přilbu a tou ho bil do hlavy, až došlo k rozbití přilby na několik kusů. Pak ze svého auta vytáhl nůž a mířil jím na poškozeného se slovy: Já ti ukážu, ty hajzle! Poškozený začal ustupovat, načež obžalovaný nožem pak rozřezal přední i zadní plášť kola, sedl do auta a ujel,“ stálo v soudním spisu.