Řidič porsche ujížděl v Českém Krumlově policii. Narazil do čerta

„První dopravní nehodu způsobil řidič v Dlouhé ulici, kde narazil do figuríny čerta, ale bez zastavení pokračoval v jízdě. Ta skončila v ulici Pod Svatým Duchem, když dostal smyk v pravotočivé zatáčce, přejel do protisměru až na štěrkovou krajnici, kde levou přední částí vozidla narazil do sloupu elektrického vedení,“ popsal nebezpečnou jízdu řidiče Šupík.