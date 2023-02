Nebyl to smysl zákroku, hájil se strážník obžalovaný kvůli usmrcení mladíka pepřákem

Jedna ze svědkyň však popsala incident odlišně. Tvrdila, že mladík nejdříve dostal ránu teleskopickým obuškem do hlavy a do krku. Mladík se podle ní nechtěl prát, jak se strážníci domnívali, byl jen trochu opilý. Pepřový sprej podle ní strážníci použili i proti jinému aktérovi konfliktu.

Obžalovaný, který pracuje jako strážník přes 20 let, u soudu prohlásil, že události lituje. „Nedovedu to pochopit. Nechtěl jsem to. Nebylo to smyslem zákroku. Kdybych to věděl dopředu, tak to zahodím a nikdy nepoužiju,“ řekl k použití pepřového spreje.