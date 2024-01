Narkoman a žebrák. Místní promluvili o podezřelém z vraždy dítěte na hradeckém nádraží

„Toho vraha jsem znala z dřívějška, je to asi patnáct let. Přišel mi jako normální kluk, byl v pohodě, celkem i hodný. Pak jsem ho několik let neviděla, snad byl ve vězení. A asi se tam zbláznil. Když jsem ho pak po iks letech potkala, bylo na něm vidět, že není v pořádku. Bydlím v centru města, tak jsem ho viděla víckrát, ale jen jsem kolem něho prošla nebo ho viděla na protějším chodníku. Pokaždé byl se svou matkou. V létě třeba nosil dámské oblečení, ale ne proto, že by byl trans, ale prostě proto, že to v hlavě nemá v pořádku,“ řekla Novinkám žena z Hradce Králové, jejíž totožnost redakce zná, ale nepřála si být jmenována.