Na náhodnou kolemjdoucí na Vsetínsku zaútočil rýčem, dostal 15 let

„Nebylo prokázáno, že by útočil s rozmyslem, byť to tak být mohlo. Věděl ale, co dělal. Tudíž si musel být vědom, co svým jednáním mohl způsobit. Závěr o úmyslu jeho jednání je proto nezpochybnitelný. Proto právní kvalifikace pokus vraždy,“ vysvětlil předseda senátu Martin Lýsek.