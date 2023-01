Za brutální vraždu družky si muž odsedí 23 let

„Trýznivý způsob směřuje k psychickým útrapám oběti. To by soud nemohl dovodit, pokud by poškozená ztratila během útoku vědomí a obžalovaný v něm pokračoval. K tomu však nedošlo, žena byla nejméně deset minut, možná déle, při vědomí a zakoušela masivní a devastační útok,“ řekl předseda senátu Jan Šlosar.

Muž vypověděl, že se s družkou domluvili na společném odchodu ze života s tím, že on ji usmrtí a potom spáchá sebevraždu. Soud nevyloučil, že by oba partneři o takové možnosti v minulosti mluvili. Nedospěl ale k závěru, že by žena k usmrcení svolila a ponechala je na obžalovaném. „Ostatně pokud by s tím poškozená souhlasila, neměla by důvod se útoku bránit a utíkat před ním,“ uvedl Šlosar.