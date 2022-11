Muži zasunuli větev do konečníku. Dvojice půjde do vězení a musí zaplatit milión

Incident se odehrál loni v červenci nad ránem po skončení vesnické zábavy. Podle obžaloby se dvojice chtěla zmocnit mobilu, který měl poškozený muž u sebe a který patřil opilé dívce ze zábavy. „V úmyslu zmocnit se mobilního telefonu vzal Lukáš M. poškozeného do kravaty, povalil jej na zem, sedl na něj a opakovaně udeřil do obličeje. Karel L. pak muže udeřil do hlavy, kopl do břicha, stáhl mu kalhoty a dvakrát mu větší silou zavedl do řitního otvoru větev,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.