Muži si objednali sex, místo radovánek prostitutky oloupili

K útoku došlo podle spisu na konci loňského roku. Když falešnému zákazníkovi otevřela jedna ze dvou žen dveře, nahrnula se do bytu čtveřice mužů a začala hned prohledávat tašky v předsíni.

„Jednu z poškozených natlačili do kuchyně, kde ji jeden z útočníků praštil, až spadla na zem. Ženě pak kroutil rukama a nohama, přičemž se dožadoval vydání peněz. Nakonec si řekl o nůž a ten přeložil poškozené ke krku,“ popsal řádění soud.

Brněnský městský soud mu to ale neuvěřil i proto, že přepadené jej bezpečně poznaly, a navíc to byl on, kdo svému kumpánovi podával nůž. Za loupež a porušování domovní svobody dostal tři roky vězení, proti trestu se ale odvolal.