Muži, který vjel autem do domova důchodců, zrušil soud verdikt. Potřebuje nový posudek

Odvolací soud ve středu zrušil verdikt nad Josefem Kijanicou (35), který v létě dostal od plzeňského krajského soudu osmiletý trest za to, že autem vjel do tachovského domova důchodců, následkem čehož zemřela žena. Odvolací soud případ vrátil do Plzně k novému rozhodnutí, respektive vypracování revizního znaleckého posudku. Není podle něj jisté, zda byl Kijanica příčetný.

Josef Kijanica u souduVideo: Marek Bádal, Novinky