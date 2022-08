Za smrt stařenky po úmyslném najetí do domova důchodců dostal narkoman osm let

Na osm let do vězení poslal v úterý Krajský soud v Plzni Josefa Kijanicu (34), který předloni v květnu podle obžaloby úmyslně najel autem do domova seniorů v Tachově. Obětí nehody se stala 93letá žena, která leknutím upadla a později zemřela v nemocnici v důsledku poúrazových komplikací a prodělaného šoku. Rozsudek není pravomocný.

Video: Patrik Biskup, Novinky/Policie ČR

Článek Soud muže poslal do věznice s ostrahou. Součástí trestu je zákaz řízení a soud muži rovněž uložil ochranné protitoxikologické léčení. Obžalovaný muž, který je drogově závislý, seděl v době činu za volantem Škody Fabia. „Přejel přes chodník, pokračoval po rampě pro invalidy a rychlostí 48 km/h záměrně projel skleněnými dveřmi do obytné budovy. Nebrzdil a pokračoval ještě chodbou dlouhou přes pět metrů, než ho zastavil náraz do zdi,“ uvádí obžaloba. Zběsilou jízdu zachytila bezpečnostní kamera, záběry soud přehrál jako klíčový důkaz. Po proražení vchodových dveří Kijanica těsně minul seniorku. „Ta se lekla, upadla zády na zem, přičemž nohy jí podjely pod podvozek a jen díky náhodě nedošlo k jejich přejetí,“ popsala obžaloba. Lékaři ji se zlomenou pánví převezli do nemocnice, kde později zemřela. Obžalovaný muž u soudu (23. srpna 2022)Video: Patrik Biskup, Právo Podezřelý muž z místa utekl a policisté ho dopadli později na zahradě sousedního domu. Test na alkohol a drogy měl negativní. Neužíval ale léky, které měl nařízené v rámci psychiatrické léčby. Po zadržení tvrdil, že si na okamžiky, kdy vjel dveřmi do budovy, vůbec nepamatuje. Podle svých slov jel do zařízení za babičkou, neboť měl intuici, že se jí něco stane. Tvrdil přitom, že je napojený na vesmír. Násilný vjezd do domova důchodců zachytila kamera. Jel rychlostí 48 km/h, řekl žalobce Krimi „Je mi líto toho, co se stalo. Nikomu jsem nechtěl ublížit. Nejsem zlý člověk. Prosím soud o odpuštění,“ řekl obžalovaný muž ve své závěrečné řeči. Psychiatři u něj diagnostikovali toxickou psychózu, což je duševní choroba vyvolaná užíváním drog. Znalci následně potvrdili, že Kijanica v době činu sice nebyl úplně při smyslech, ale alespoň částečně si uvědomoval, co dělá. „Z posudku vyplývá, že řidič měl sice snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti, nikoli však zcela vymizelé. Navíc do tohoto stavu se přivedl sám, když vysadil léky, které měl užívat v rámci ambulantního ochranného léčení protitoxikologického,“ zmínil žalobce. Foto: Policie ČR Muž projel do domova seniorů.00_00_13_43.Still001 Obhájce obžalovaného ale soudu předložil svůj posudek od jiné znalkyně, podle které měl Kijanica v době činu zcela vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti. „Byl tak nepříčetný, a tudíž není trestně odpovědný,“ prohlásil advokát a žádal pro klienta zproštění obžaloby.