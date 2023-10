Muže podezřelého z ubodání soka v hospodě v Praze obvinila policie z vraždy

„Po provedeném šetření ale vyplynuly na povrch skutečnosti, kvůli kterým případ překvalifikovali na vraždu,“ uvedla policie s tím, že trestní stíhání u 45letého zahájili v neděli a hrozí mu až 18 let za mřížemi.

Podrobnosti k příčinám konfliktu mezi muži kriminalisté nezmínili, rovněž neuvedli, co přesně vedlo k obratu ve vyšetřování a zda obviněný muž vypovídal, případně jestli vůbec s vyšetřovateli spolupracuje.

Z policejní informace o výši trestu, který obviněnému hrozí, lze alespoň něco vyčíst k okolnostem činu. Zmíněných osmnáct let za mřížemi trestní zákoník uvádí u vraždy hned v prvním, základním odstavci tohoto paragrafu, podle kterého má soud uložit deset až osmnáct let vězení tomu, kdo někoho úmyslně usmrtí.

V následujícím odstavci se trestní sazba zvyšuje na 12 až 20 let a je určená pro případy, kdy pachatel oběť úmyslně usmrtí navíc po předchozím uvážení, tedy na místo činu přijde již připravený vraždit. Podle všeho tedy policie obviněnému neklade za vinu úkladnou vraždu, ale mohlo jít třeba o fatální vyhrocení konfliktu.

Poslední odstavec pak u vraždy zvyšuje hranici trestu na 15 až 20 let a připojuje možnost i výjimečného trestu, kdy se jedná o odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, případně doživotí. Takový trest může padnout za zvlášť závažné zločiny, paragraf mimo jiné uvádí vraždu dvou a více lidí, usmrcení těhotné ženy či dítěte, rozhodnout může rovněž i míra brutality nebo když je pachatelem recidivista.