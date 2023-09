Vražda připraveným nožem, ne zabití. Žena dostala místo podmínky 12 let

Odvolací Vrchní soud v Praze (VS) ve středu výrazně zpřísnil trest ženě, která loni v říjnu v Praze 8 ubodala spolubydlícího. Za vraždu s rozmyslem jí uložil 12 let. Pražský městský soud, jehož verdikt odvolací senát zrušil, ženu původně potrestal tříletým podmíněným trestem za zabití. Rozsudek VS je pravomocný. Žena se k činu přiznala, popírala ale to, že se na něj připravovala.

Obžalovaná Marie Čakurdová u Městského soudu v Praze (1. června 2023)Video: Novinky

Článek Potyčka se smrtícím následkem se stala v pražské Libni loni v noci na 23. října. Dvaadvacetiletá Marie Čakurdová podle verdiktu vyvolala hádku s třiatřicetiletým partnerem své sestřenice. Muži dala podle rozsudku pohlavek, on jí facku vrátil. Ve chvíli, kdy se do konfliktu zapojil i tehdejší přítel Čakurdové, využila dívka situace a bodla svého protivníka velkým kuchyňským nožem, který si předem připravila. Zasáhla játra, plicní žílu i srdce. Přivolaní záchranáři muži nemohli pomoct. V bytě v té době byly i tři malé děti. Pražský městský soud ženě v červenci uvěřil, že nešlo o záměr a v incidentu sehrála roli jistá dávka rozrušení. Při ukládání podmíněného trestu argumentoval také tím, že Čakurdová věděla, že byl muž dvakrát trestaný za ublížení na zdraví a že v minulosti napadl nožem svou partnerku, která to ale neohlásila. Ona mě bodla, hlesl a zemřel. Ženě hrozí za vraždu až 20 let Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky však o zabití rozhodně nešlo. Upozornil na to, že si Čakurdová nůž připravila, ale také že konflikt vyvolala. Žena podle něj navíc při soudním jednání sama potvrdila, že nevěděla, za co byl muž v minulosti odsouzen. Zabití se dopustí ten, kdo někoho úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo z jiného omluvitelného hnutí mysli. Zatímco za předem promyšlenou vraždu mohou soudy uložit 12 až 20 let vězení, trestní sazba za zabití je tři až deset let. Mladá dívka se k příbuzné přestěhovala z Plzně kvůli dostupnější lékařské péči pro svou tříletou dcerku, která dříve utrpěla závažné popáleniny. Sestřenice ale později do bytu znovu přijala svého partnera, kterého předtím odtamtud vykázala policie kvůli domácímu násilí. Konflikty v domácnosti se poté stupňovaly. Čakurdová u městského soudu tvrdila, že si nůž vzala, protože měla z druha sestřenice strach a chtěla ochránit další členy rodiny. Zbraní podle vlastní verze událostí jen máchla před sebe a ani nevěděla, že muže zasáhla. Poté se mu snažila poskytnout první pomoc. Foto: Marek Bádal, Novinky Marie Čakurdová Zabodla známého. Vraždu a vězení překvalifikoval soud na zabití a podmínku