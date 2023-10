Mladík v BMW zabil dva lidi, trest tři a půl roku vězení se mu zdál přísný

Na místě, kde byla nejvyšší rychlost omezená na sedmdesát kilometrů v hodině, se řítil ve svém BMW rychlostí 170 až 180 kilometrů v hodině. Nestihl reagovat na auto, které vjelo do křižovatky, narazil do něj a odrazil jej mimo silnici. V nabouraném autě na místě zemřel řidič i jeho spolujezdkyně. U soudů za to mladík dostal tři a půl roku vězení, dalších osm let nesmí řídit. Trest ještě napadl dovoláním k Nejvyššímu soudu, ale neuspěl.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto