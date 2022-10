Mladík se bude léčit kvůli osahávání sestřenice na koupališti. Dohlížet na něj bude matka

Trestem pro mladého muže bude nástup do psychiatrického léčení, které absolvuje v ambulantní formě. „I když jde o zločin znásilnění, upouští se od potrestání. Jiné případné tresty by nesplňovaly základní zásady účelu trestu. Je zde hlavně nutnost ochranného psychiatrického léčení,“ vysvětlil soudce.

Soud podle něj nemá obavy, že by se obviněný dopouštěl do budoucna obdobného či jiného jednání. Dohlížet na něj bude především jeho matka. „Vaše maminka s vámi určitě tento případ rozebrala, včetně dohody o vině a trestu. Dejte si pro příště pozor, ať už se nic takového neopakuje. Mohlo by to pro vás skončit mnohem hůř, například ústavní léčbou,“ apeloval na obviněného mladíka soudce.