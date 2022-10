Muž se měl sexuálně ukájet nad mentálně postiženým dítětem, žalobce žádá 6 let

Podle spisu mělo k případu dojít letos v únoru. „Obžalovaný přišel do neobydlené místnosti přízemí domu s mentálně postiženým. Za účelem pohlavního uspokojení onanoval na těle poškozeného až do svého vyvrcholení,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl, který v jednání obžalovaného spatřuje zločin znásilnění.

„S obžalobou nesouhlasím. O ničem nevím. Já jsem byl celý den doma. To, co se stalo, mi řekli až policisté. Vím, že je to smutné, ale já to neudělal,“ prohlásil obžalovaný muž, který byl za podobné jednání už v minulosti trestán.