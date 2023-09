Mami, už dost! Děti v Hodoníně křičely na matku, která před nimi ubodala jejich otce

„Já si to celé ani nepamatuju. Vím, že přítel mi řekl, že má konečně práci a že to oslavíme, mohl to být nový začátek. Všechno bylo v pohodě, povídali jsme si, popíjeli, smáli se, domlouvali jsme se, co budeme dělat o víkendu, jak budeme grilovat. Ráno jsme dopili zbytek alkoholu a přítel šel vyvenčit psa,“ popsala žena před soudem okamžiky před tragédií.