Kolegu z práce ubodal u Prahy třemi ranami, dostal osm let

Mates podle obžaloby loni v listopadu ubodal o více než dvacet let mladšího kolegu. Stalo se tak loni na konci listopadu v ubytovně v Říčanech v Praze-východ, kde oba bydleli.

Mates sice nepopřel, že by poškozeného bodl, šlo však podle něj spíše o sebeobranu. Podle svého obhájce Mates cítí odpovědnost za usmrcení poškozeného, nesouhlasil ale s právní kvalifikací skutku.

Nejprve došlo k jedné strkanici, kdy si ostatní obyvatelé stěžovali na hluk. Jeden muž chtěl oba uklidnit, když se to nepodařilo, vydal se na vrátnici zavolat policii. Na to podle něj poškozený reagoval tím, že mu dal „hlavičku“ do nosu. Policii nakonec zavolal někdo jiný.