Kvůli stížnosti na zápach ubodal psa. Má podmínku

K činu došlo v lednu. Majitelé bytu si dvojici, která v něm žila, stěžovali na to, že po okolí je cítit zápach, jehož původcem byli dva psi, o něž se dvojice řádně nestarala. „Obviněný se rozhodl řešit situaci tak, že psy zabije. Vzal kuchyňský nůž, kterým třikrát bodl do krku a jedenkrát do hrudi jednoho z obou psů, který v době útoku klidně ležel a podřimoval,“ stálo v obžalobě.