Kriminalita roste. Výrazně přibylo vražd

Kriminalita v Česku se letos zvýšila. Zatímco loni policisté evidovali od začátku ledna do konce listopadu 142 492 trestných činů, letos to bylo 170 096 trestných činů. Vyplývá to z policejních statistik . Počet je ale nižší než za stejné období roku 2019, kdy policie registrovala přes 185 000 skutků. V následujícím roce vypukla pandemie nemoci covid-19, na poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se tak mohla podílet například protikoronavirová opatření nebo i nižší počet turistů v zemi.

Mravnostních trestných činů meziročně přibylo o téměř 300 na 3133. Zvýšil se také počet případů násilné kriminality. Zatímco loni v této kategorii kriminalisté řešili do listopadu 11 239 činů, letos to bylo 12 369 činů. Výrazně přibylo vražd, letos se jich podle statistik stalo 150, do listopadu 2021 jich bylo 98. Od ledna do listopadu 2019 jich policisté evidovali 125, za celý rok pak 143.