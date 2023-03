Komunista Skála dostal podmínku za popírání katyňského masakru

„Nikde na světě by si to nikdo nedovolil, jednalo by se o zločiny Němců, Osvětim, holokaust,“ dodal soudce.

Soud v pátek na žádost obhajoby celý téměř dvouhodinový pořad přehrál. Po jeho skončení se k němu obžalovaní vyjádřili. „Jasně jste slyšeli, že v celém pořadu nezaznělo z mých úst jediné slovo, které by znamenalo popírání genocidia nebo válečného zločinu. Naprosto nechápu, za co jsem tady souzen,“ prohlásil Kapal. „Nebylo to vědecké konzilium, kde se musí hovořit fakta, my jsme si povídali,“ nechal se také slyšet Kapal v reakci na vyjádření znalce.