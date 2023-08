Muže v metru pobodal a pak ho vyhodil. Odsedět si má 11 let

Felcman muže bodl celkem sedmkrát do břicha, pak ho z metra vyhodil a pokračoval dál v jízdě. Až na další zastávce jej zadržel pracovník metra. Pobodaný muž přežil jen díky včasné operaci.

Felcman obžalobu od počátku hlavního líčení odmítl. Podle jeho verze se pouze bránil. „To, co všechno následovalo, k tomu jsem byl dotlačen, donucen. Byla to sebeobrana,“ uvedl obžalovaný na začátku hlavního líčení. Muž mu prý začal nadávat do volů a idiotů a pak zaútočil pěstmi. Felcman mezitím nahmatal v kapse vystřelovací nůž, kterým se poté údajně bránil.