Jednal jsem jako zvíře, přiznal otcovrah

Obhajoba navrhovala pro mladíka trest ještě pod hranicí 10 let. To ale soudce Richard Skýba odmítl.

„Je to souhrnný trest, takže je to v podstatě snížené už teď, a jde o trest do věznice s ostrahou, a ne se zvýšenou ostrahou. Jakékoliv další zmírnění by už bylo extrémní a neodpovídající skutečnosti,“ konstatoval soudce.