Hromadný střet kamionů na D1: Řidiče, který na sněhu dobrzdil, smetlo další auto

Jak policisté vyhodnotili z kamerových záznamů, nejprve na 90. kilometru D1 havaroval kamion, který dostal smyk a prorazil svodidla. Jel ve směru na Brno, pronikl ale i do protisměru, kde zablokoval levý jízdní pruh ve směru na Prahu.

Kolize kolegy si všiml řidič dalšího tahače s návěsem, který jel směrem na Prahu, začal prudce brzdit. I jeho tahač s návěsem se dostal na kluzké dálnici do smyku. Ustál to bez nárazu, pouze se zalomil do „jedničky“. Když řidič z vozu vystoupil, v místě už zasahovala policejní hlídka.