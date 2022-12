Hledaného ostravského klokana možná někdo ukradl

„Nedokážeme si vysvětlit, jak se dostal ven. Je málo pravděpodobné, že by přeskočil oplocení vysoké téměř dva metry,“ řekla. Dodala, že při kontrole ve výběhu nenašli žádný otvor, kterým by zvíře mohlo utéct. Jako možnou variantu tak vidí i krádež. „Musel by to být někdo, kdo se u nás vyzná a areál zná. Zámky poškozeny nebyly,“ doplnila s tím, že klokan není nebezpečný a má rád kontakt s lidmi.