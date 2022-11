Hledá se Dobby. Z ostravské minizoo utekl klokan

„Při ranní kontrole zvířat pracovníci areálu zjistili, že jeden z klokanů ve výběhu chybí. Při kontrole ohrady nebylo zjištěno žádné poškození, které by bylo způsobeno cizí osobou,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Klokan Dobby je zhruba 60 centimetrů vysoký, starý dva roky a není agresivní. Naopak je podle majitelů spíše plachý, takže lidé by se neměli snažit ho nahánět, ale co nejdříve informaci o jeho pohybu oznámit. „Žádáme veřejnost, která by se s klokanem setkala, aby se sama nepokoušela ho odchytit. Volejte, prosím, na tísňovou linku 158,“ vyzvala mluvčí.