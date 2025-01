Hasiči v Mostě demontují předzahrádku, ve které zemřelo šest lidí Václav Burian 1:49 1:49 Poslechněte si tento článek

Hasiči s pomocí těžké techniky začali demontovat předzahrádku restaurace v Mostě. To, co z ní zbylo, zlikvidují a odvezou. Uvnitř v sobotu v noci zemřelo šest lidí poté, co zřejmě od propanbutanové lahve začalo hořet.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hasiči demontují předzahrádku u restaurace

Článek „Začali jsme s kompletní demontáží zničené konstrukce požárem, používáme k tomu těžkou techniku záchranného útvaru, automobilový žebřík nebo malý nakladač," řekl Novinkám mluvčí hasičů Petr Pelikan. Předpokládá, že budovu strhnou ještě v neděli večer. Zbytky naloží do kontejnerů a odvezou. Hasiči už v neděli ráno uváděli, že je celá konstrukce dřevěné stavby nebezpečná. Zhodnotili to nezávisle na sobě dva statici, kteří uvedli, že je přístavek nestabilní. Hasiči předzahrádku po uhašení požáru provizorně stabilizovali pomocí dřevěných trámů. Celý den se čekalo na to, až policie s pomocí hasičských vyšetřovatelů zajistí místo činu, tým DVI ohledá šest mrtvých osob a zajistí veškeré stopy. Následně kolem páté hodiny večer přistoupili k demolici. Noční požár v restauraci U Kojota si vyžádal šest mrtvých a osm zraněných. Tři z nich stále leží ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v kritickém stavu, další dva jsou ve vážném stavu. V nemocnici v Mostě a Ústí nad Labem jsou dva pacienti na jednotce intenzivní péče. Podle prvotních informací z vyšetřování požár způsobil převržený plynový ohřívač, což vedlo k masivně rychlému šíření požáru, došlo i k výbuchu. Případ je prověřován pro trestný čin ohrožení z nedbalosti. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hasiči demontují předzahrádku u restaurace Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hasiči demontují předzahrádku u restaurace Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hasiči demontují předzahrádku u restaurace