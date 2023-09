Fyzioterapeut z Aše sliboval pacientům investice, 130 milionů je pryč

„Zjišťujeme, zda smlouvy o půjčkách uzavíral již s úmyslem peníze nevrátit,“ sdělil Právu krajský státní zástupce Šimon Böhm. Podle něj je případ teprve na počátku. Novák je oficiálně bez majetku, pouze na svoji firmu Rehabilitace Vrch, s. r. o., má napsaný dům, který ale drží v zástavě banka za poskytnutý úvěr. O případu s nikým nemluví, údajně se psychicky zhroutil a byl hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

Novák společně se svojí manželkou na sebe letos v únoru podali návrh na insolvenci. Z údajů v justiční databázi vyplývá, že požádali soud, aby jako řešení úpadku schválil oddlužení.

Muž z Karvinska prodal za desítky tisíc jubilejní bankovky, na které se stály fronty. Nikdy je neměl

Splatili by tak jen zlomek dlužné částky a zbytek pohledávek by jim soud prominul. Jenže to se nestalo. Krajský soud v Plzni v zamítavém stanovisku naopak konstatoval, že návrh na oddlužení byl ze strany dlužníků veden nepoctivým záměrem, a to snahou vyhnout se finančním závazkům.

„Oddlužení obsahuje určitý sociální prvek řešení situace úpadku, do kterého se dlužník dostal jakožto nepodnikatel pouze nehospodárným vedením domácnosti. V daném případě ale nešlo pouze o nehospodárnost dlužníků, už jen s ohledem na dobu a rozsah vzniklých pohledávek věřitelů,“ stojí v rozsudku samosoudkyně Lenky Pokorné.

Z vyjádření věřitelů vyplývá, že zapůjčené finanční prostředky měly sloužit k nákupu vybavení rehabilitačních ordinací, a především k obchodování s mincemi a poštovními známkami. „K panu Novákovi jsem chodil na terapii s kolenem. Stali jsme se přáteli. Věděl, že se pohybuji ve finančním světě, a tak mě oslovil ke spolupráci s tím, že má investiční příležitosti a dovede peníze zhodnotit,“ řekl bankéř Martin Ř.

Emília a Linda přiměly muže k investování do kryptoměn. Přišel o tři miliony

Nebyl důvod mu nevěřit

Prvních několik půjček mu Novák prý vždy vrátil podle domluvy. „Tak jsem neměl důvod mu nevěřit a dál jsem mu poskytoval peníze. Co se stalo, že se celá situace zvrtla tímto způsobem, nejsem schopen vysvětlit,“ dodal Martin Ř., který figuruje na seznamu 45 věřitelů, kteří Novákovi půjčili od několika set tisíc korun až po desítky milionů.

Novák je nyní v pracovní neschopnosti. „Komunikace s ním probíhá v úrovni běžného života, nicméně o vzniklých dluzích se odmítá bavit,“ tvrdí jeho manželka Nikola. Podle ní to byl on, kdo obstarával rodinné podnikání a řešil všechny zásadní záležitosti s tím spojené.

„Nezasahovala jsem do toho, protože vše fungovalo. Změna nastala v prosinci 2022, kdy se začali hlásit věřitelé, o jejichž pohledávkách jsem neměla jakékoliv informace,“ stojí ve vyjádření ženy pro potřeby insolvenčního soudu. V něm dále tvrdí, že se její manžel zřejmě dostal do nekontrolovatelného zadlužení, kdy nejstarší závazek spadá nejspíš do období před rokem 2015.

Vysoká inflace žene Čechy do náručí podvodníků

Dluhová spirála

„Následným řetězením smluv o zápůjčkách se pak dostal do současné situace, tedy do tak zvané dluhové spirály, kdy vyplácel jednu zápůjčku jinou zápůjčkou, a to za velmi nevýhodných až nemravných podmínek. Takto někteří věřitelé získali odměny až ve výši desítek milionů za poskytnutí svých finančních prostředků,“ dodala Nováková.

Soud to ale vidí jinak. „Dlužníci uvádějí, že předmětné smlouvy o půjčkách, které jsou právě převážnou většinou vzniklého dluhu, byly uzavírány od roku 2015. Z přihlášek jednotlivých pohledávek však vyplývá, že podstatná část půjček v řádech milionů korun pochází z uzavřených smluv v roce 2022. Je tedy naprosto zřejmé, že dlužník uzavíral smlouvy v průběhu loňského roku s úmyslem peníze těmto věřitelů nevrátit, ale použít je k plnění předešlých závazků,“ řekla soudkyně Pokorná.

Poukázala také na to, že dlužník náležitě neobjasnil, jak se zapůjčenými penězi naložil. V této souvislosti upozornilo státní zastupitelství na možnost, že za desítky milionů mohl Novák nakoupit například cenné předměty či nemovitosti v zahraničí a před věřiteli tento majetek skrývat.