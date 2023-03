Flegr vypovídal proti Tušlovi a Čermákovi. Nejsou nebezpeční, zastal se jich

„Byla tam hrstka lidí. Tušl byl ten hlavní, který natáčel, snažil se získat videozáznam a nakrmit veřejnost zajímavým obrazovým záznamem. Objevili se tam lidi v tom jednom týdnu třikrát, nejsem si jistý, jestli to byla stejná parta,“ vypověděl před soudem Flegr.

„Mám obavu, minimální roli v tom hraje skupina obžalovaných. Bál jsem se, když jsem viděl svou fotku s nápisem zrádci národa na demonstraci, kterou spolupořádalo uskupení Chcípl pes. Poznávají mě lidé na ulici, stačí, aby měl divný úmysl, a může to dopadnout špatně,“ konstatoval Flegr.

Obhájci obžalovaných se Flegra ptali, zda si pamatuje, jestli byl Tušl přítomný na všech třech shromáždění. „Já ani do té doby nevěděl, kdo Tušl je. Vím, jak vypadá, protože jsem ho potom viděl v televizi, ale ani teď bych ho nepoznal na ulici. Ale vzhledem k tomu, že se před mým domem natočil…,“ odpověděl epidemiolog.

Podle Flegra ale Tušl svým chováním přispěl k tomu, že ho část Česka považuje za nepřítele národa. „Tady jde o desetitisíce či statisíce lidí, kteří si myslí, že Flegr říkal, že tu budou mrazáky v ulicích pro mrtvé lidi. To jsem nikdy neřekl,“ uvedl Flegr.

V rozhovoru pro pořad Prostor X z 20. října 2020 ale líčil, že Česku hrozí stejná situace jako v nejpostiženějších zemích, slovy: „To bude prostě tady u nás včetně těch chladírenských vozů.“ Na otázku, zda nás čekají mrazáky na mrtvoly v ulicích, pak odpověděl: „Doufám, že je mají připravené, protože vážně nevím, jak se to potom bude dělat.“

Flegr dodal, že si nemyslí, že trojice je nebezpečná, a dalších útoků z jejich strany se neobává. Za to mu Čermák posléze poděkoval. „Chtěl bych panu Flegrovi poděkovat, řekl, že nejsme nebezpeční. Cítíme se nevinní, nijak jsme ho neohrožovali,“ uvedl před soudem Čermák.

Tušl souhlasil s Flegrem, že není nebezpečný. „Zaráží mě, že tu sedím já, že jsem já vězněný. Nemůžu za to, že ho statisíce lidí označuje za zrádce národa, a za to, co dělá organizace Chcípl pes. Tadyten soud nemá nic společného se spravedlností a pravdou,“ řekl Tušl.