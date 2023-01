Hrubý jsem nebyl, možná jsem zařval vy dobytku, hájil se dezinformátor Tušl u soudu

Tušl chodil mezi listopadem 2021 a lednem 2022 za Kubkem a snažil se ho kontaktovat před jeho domem. Spolu s dalšími aktivisty si natáčeli živá vysílání na sociální sítě, během kterých na něj slovně útočili. Za Kubkem chodili i do práce a telefonovali mu vulgární nadávky. Podle obžaloby jej měl Tušl opakovaně bombardovat vzkazy a mimo jiné se domáhat toho, ať s ním Kubek hovoří přes telefon, a tím jej omezoval v běžném životě. Za svou aktivitu pak inkasoval od podporovatelů finanční příspěvky.

„Nesouhlasím s tím, že bych byl vinen z nebezpečného vyhrožování, protože to tak nebylo. Cítím se nevinen. S obžalobou částečně nesouhlasím. Nic hrubého tam neproběhlo. (…) Možná jsem na něj zařval vy dobytku, ale to je nejhrubější, co jsem se vůči panu Kubkovi dopustil,“ uvedl u soudu.