Feriho vyzrazení totožnosti svědkyně prošetří ÚOOÚ. Podle policie to byl přestupek

„Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že ‚sprcha‘ a ‚noční stolek‘, což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo,“ řekl 16. února Feri novinářům k tomu, proč jméno zveřejnil. Později doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. „Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální,“ prohlásil. Zkritizoval také některá média.