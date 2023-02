Hlavní líčení ve Feriho kauze je bez veřejnosti, soud chce chránit oběti

Při hlavním líčení by mělo dojít k prezentaci intimních detailů ze života poškozených, která by mohla mít dopad na jejich soukromý život, proto soud rozhodl o zavřených dveřích.

Tehdy rovněž vypovídal Feri, respektive se vyjádřil k přednesené obžalobě. Tu kategoricky odmítl s tím, že je nevinný. „V plném rozsahu odmítám, pokládám to za něco, co je nechutné, odporné, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ uvedl.

Ferimu, který je obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o další, hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až deset let vězení, protože jedné z poškozených nebylo v době případného trestného činu osmnáct let.

Jedné dívce měl zatarasit cestu z pokoje nočním stolkem, za další prý vlezl nahý do sprchy a nevybíravě se dožadoval sexu, který s ní nakonec přes její nesouhlas měl.

Ženy si na postup policie stěžovaly, státní zástupkyně ale jejich stížnosti zamítla s tím, že nešlo prokázat, že došlo k trestnému činu. Feri se v úterý veřejně k těmto případům vyjádřil, přičemž některé z žen přímo jmenoval. Podle odborníků by to v budoucnosti mohlo odradit oběti sexuálního násilí od nahlášení takového jednání.

Feri v květnu 2021 po uveřejněných obviněních složil mandát poslance a uvedl, že nebude kandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, a politiku opustil.

Další, jako místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin či spoluzakladatel strany Karel Schwarzenberg, Feriho údajné jednání bagatelizovali. Schwarzenberg prohlásil, že „je normální, že se mladý kluk snaží dostat holku do postele“. Czernin zase uvedl, že „je to celé zvláštní“, a že „je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami“. Pekarová Adamová se posléze za slova obou politiků omluvila.