Dvojice kopáčů měla v kukuřici znásilnit mentálně retardovanou ženu

K činu došlo předloni v polovině září. „Obžalovaní si byli vědomi toho, že poškozená je mentálně retardovaná a není schopna vzhledem ke svému intelektu klást odpor. První obžalovaný ji zavlekl do pole, kde ji donutil svléknout a pak ji znásilnil, zatímco druhý obžalovaný hlídal. Pak se vyměnili. Poškozená plakala, ale ze strachu z nich se nedokázala vzmoci na odpor,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce.

Podle výsledků znaleckého zkoumání trpí žena po činu úzkostnou poruchou jako reakcí na prožité trauma. „Má strach z lidí, nikam nechodí sama, odmítá chodit do blízkosti místa činu, nechává se doma zamykat a zpoza okna pozoruje okolí, jestli se tam neobjeví obžalovaní,“ vypočetl žalobce.

Osobnost obou obžalovaných znalci zhodnotili jako prostou. „S obžalobou souhlasím s určitýma výjimkama, se kterýma nesouhlasím,“ zamotal se do své výpovědi hned na začátku první z obžalovaných. „Není pravda, že bysme ju táhli, šla sama, opravdu, pane soudce,“ vysvětlil obratem.

„Měli jsme tak hodinu do finišu, když tam přišla. Měla divné oči,“ popisoval muž s tím, že mu poté žena sama nabídla orální sex. „Věděla, co dělá,“ zhodnotil situaci obžalovaný. „Když jsem odcházel, volala tady na spoluobžalovaného, ať jde za ní,“ dodal.

Druhý z obžalovaných si prý všiml, že jeho kolega se ženou zmizel v poli. Po návratu se mu měl muž svěřit, že došlo k orálnímu sexu. On sám poté odešel za ženou do pole, kde se situace opakovala. „Nijak jsem se jí nedotýkal,“ dušoval se. „Na první pohled vypadala, jako že je postižená, no, ale jinak toto,“ dodal na vysvětlenou.