Dva zranění z kolotoče v Havířově jsou stále v nemocnici

„Jednoho dětského pacienta jsme dnes (v pondělí) propustili do domácího léčení. U nás tak zůstávají ještě dva pacienti, a to jedno dítě a jeden dospělý. Co se týče charakteru zranění, jde o zlomeniny a další poranění končetin,“ řekla mluvčí Právu.

K neštěstí v areálu Havířovských slavností došlo v sobotu odpoledne na jedné z adrenalinových atrakcí. Extrémní verze řetízkového kolotoče s označením Rotating Tower přestala poté, co vyjela do výšky patnácti metrů, reagovat na ovládací prvky. Když klesala dolů, rotace se měla zastavit, to se ale nestalo a sedačky s návštěvníky začaly narážet do pokladen stojících kolem a do zábradlí. Celkem bylo zraněno 17 lidí, z nichž někteří byli převezeni k ošetření do nemocnic, jiní vyhledali lékařské ošeření sami.