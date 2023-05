Doktorka dezinformátorka už neléčí

U úterního pokračování hlavního líčení uvedla, že „ztratila zdravotní způsobilost k lékařskému povolání“. Komentovala to slovy, že je cvok. Už při předchozím dubnovém jednáním přitom zmínila, že je „prakticky tři roky bez zaměstnání“.

Křížová se podle veřejně dostupných informací zaměřuje na estetickou medicínu a byla i šéfkou kliniky. Sama se na internetu označila za praktickou lékařku, jež se pohybuje „dvacet let v první linii“.

Předloni v červenci Křížovou kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy, za což by jí za normálních okolností hrozily maximálně dva roky vězení. Protože se většina jejích výroků objevila za nouzového stavu, může dostat výrazně vyšší trest od dvou až do osmi let.