Dezinformace je politický nástroj. Třeba pro svolání demonstrace

Podle analytičky Veroniky Krátke Špalkové to souvisí s loňským zablokováním některých stránek v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale i přeléváním této scény na sociální sítě.

„Počty dezinformačních webů klesly, jsou méně navštěvované a aktivní. Sociální sítě jsou rychlejší a spousta konzumentů dezinformací se mnohem radši dívá na konkrétního člověka. To u dezinformačních webů není možné, protože spousta z nich tají, kdo za nimi stojí,“ řekla Právu. Připomněla, že nejznámější aktivisté Patrik Tušl, Tomáš Čermák nebo Jana Peterková čelili za své nenávistné či lživé výroky trestnímu stíhání.

„Dezinfo scéna to vnímala jako politický proces, znovu to vnímali jako projev totalitního státu a snahu státu umlčet politické aktivisty,“ podotkla.

Doplnila také, že weby s falešnými zprávami jsou pořád reprezentativní vzorek toho, co se objevuje na sociálních sítích „Velmi často na nich dezinformace vznikne a poté se přesune na sociální sítě. Individuální dezinformátoři, kteří mají svoje projekty na sociálních sítích, hlavně přebírají čtenáře, ale obsah mají podobný,“ uvedla.

„Je to trend, který začal být silně využíván už v roce 2021, kdy to souviselo hlavně s proticovidovými demonstracemi. Nejde jenom o demonstrace, ale i o vyzývání k přímé akci, přímé oslovování čtenářů dezinformačních webů. Snaha přesvědčit je, aby něco udělali, aby někam přišli a nějak se zachovali,“ konstatovala. Dezinformací se dotýkali i politici v Česku. „Z parlamentních stran je to především o hnutí ANO a hnutí SPD, s dezinformační scénou si ale v mnohém notuje i již bývalá parlamentní strana KSČM,“ uvedli analytici Evropských hodnot.