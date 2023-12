Dívka z Plzně se pořezala a pak se svěřila, že ji znásilnil strýc. Soud mu dal 6 let

Nijak neskrýval, že se mu dospívající neteř líbí a přitahuje ho. Veškeré zábrany pak padly, když se 38letý muž ze Slovenska opil a ve svém plzeňském bytě nezletilou dívku opakovaně znásilnil. Krajský soud v Plzni ho za to v pondělí poslal na šest let do vězení.

Muž obžalovaný ze znásilnění u Krajského soudu v PlzniVideo: Patrik Biskup, Právo

Podle zatím nepravomocného rozsudku šlo o dva sexuální útoky v období od prosince 2020 do února následujícího roku, kdy bylo dívce 14 let. „V úmyslu se sexuálně uspokojit ve svém bytě v Plzni si přilehl na gauč k tehdy nezletilé neteři a přes její aktivní odpor ji nejprve začal strkat jazyk do pusy. Poté si na ni lehl, stáhl jí triko a osahával na prsou a mezi nohama," popsal státní zástupce Martin Rykl první případ. Při druhém útoku obžalovaný dívce začal strkat prsty do vagíny a přikládat si její ruku ke svému penisu. Rolník před soudem odmítl, že by znásilnil neteř „Pevně ji držel, což mu s ohledem na jeho fyzickou převahu stačilo. Poškozená se bránila tím, že dávala nohy k sobě a snažila se ho odstrkovat. Když se jí ho podařilo odvalit, tak utekla do koupelny, kde se zamkla," uvedl dále Rykl. Případ vyplaval na povrch poté, co se dívka na internátu schválně pořezala. Vychovatelkám se následně v emočně vyhrocené situaci svěřila, že ji strýc sexuálně zneužil. Před soudem zazněla její výpověď z videozáznamu během výslechu před policejní vyšetřovatelkou. Útržkovitě a se slzami v očích dnes 17letá dívka popisovala, jak se jí před třemi lety pokoušel strýc znásilnit a jak se před ním musela zamknout v koupelně. A právě její spontánní výpověď soud přesvědčila o vině obžalovaného. „Jevila se nám jako zcela autentická, podrobná a doprovázená emocemi. Rozhodně z projevu poškozené nevyplývá, že by to měla naučené nebo že by se jednalo o výplod její fantazie. Neshledali jsme ani žádný motiv msty vůči obžalovanému," uvedl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Tomáš Bouček. Měl na ni sexuální narážky Podle něj se Erik B. netajil obdivem k poškozené, kdy vychvaloval její postavu a měl na ni verbální sexuální narážky. „V obou případech se dopustil žalovaného jednání pod vlivem alkoholu, kdy došlo k uvolnění zábran," konstatoval soudce. Poukázal také na to, že dívka žila ve velmi složitých rodinných podmínkách ještě před samotným sexuálním útokem. „Trpěla mentální anorexií. To, co se jí následně stalo, její psychické problémy ještě prohloubilo," upozornil soudce a v této souvislosti také zmínil její snahu o sebepoškození, po kterém se jednání obžalovaného provalilo. Cizinec, který žije v České republice od roku 2010, před soudem popřel, že by se dívky dotkl. Obvinění označil za vymyšlené a odvetu za to, že neteř káral za její způsob života. „Spala na gauči a já na matraci na zemi. V životě bych něco takového neudělal, na to se nedá ani pomyslet," prohlásil Erik B. Tvrdil, že s neteří měli kamarádský vztah. „S rodiči jí to moc neklapalo. Já jsem byl pro ni taková záchrana. Chodila si ke mně poklábosit a odpočinout, protože doma musela pořád něco dělat. Občas u mě i přespala," vypovídal dále Slovák. Podle jeho slov to na něj neteř „ušila". „Netuším ale proč. Možná se mi mstí za to, že jsem byl proti tomu, aby se stýkala s cikány. Také jsem jí vynadal, když měla vypnutý telefon a nevěděl jsem, kde je," dodal obžalovaný.