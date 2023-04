Dispečerka považovala pacienta za mrtvého a neposlala sanitku. Soudí ji za neposkytnutí pomoci

„Neměla takové informace, které by ji opravňovaly rozhodnout o tom, že je stav muže beznadějný a vyslaná pomoc na jeho záchranu již marná. I když se jednalo o pacienta se zástavou životních funkcí, tak naděje, že by mohl být vrácen do života, tady byla, byť relativně malá,“ uvedl znalec.