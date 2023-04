Devatenáctiletý mladík byl odsouzen za dva vražedné útoky na 28 let

Pardubický soud poslal na 28 let do vězení devatenáctiletého Jiřího Baloga, který u Chotěboře zavraždil svého známého. Předtím se ještě jako mladistvý pokusil zabít taxikáře. Státní zástupkyně pro něj navrhovala výjimečný trest 30 let vězení.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo Jiří Balog u soudu v Pardubicích

Podle obžaloby si 5. listopadu 2021 tehdy ještě neplnoletý mladík zavolal v Havlíčkově Brodě taxi a za 350 korun se nechal odvézt do Chotěboře. Když ale taxík projel obcí Rozsochatec, vytáhl nůž a řidiče (47) za jízdy napadl. Taxikáři se podařilo utéct. Záchranku a policii přivolal projíždějící řidič, útočník zatím ve voze taxi odjel, a to i přesto, že byl pod vlivem alkoholu, drog a neměl řidičské oprávnění. Po osmi kilometrech narazil do stromu. Údajně se chtěl zabít. Poškozený musel být operován a nezemřel jen díky své aktivní obraně. I přes návrh státního zastupitelství tehdy obžalovaný, který z automobilu odcizil také peníze a věci v hodnotě asi šest tisíc korun, nešel do vazby. Následoval další čin, kdy se podle spisu Balog loni v polovině března domluvil se svým známým (23) přes messenger na schůzce v lese za lyžařským areálem za Chotěboří, aby tu společně kouřili marihuanu. Obžalovaný si ale opět vzal s sebou kuchyňský nůž. Známému nakonec zasadil nejméně 11 ran. Ten na místě zemřel následkem šoku po bodnořezných zraněních.