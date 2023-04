Zaútočil nožem na taxikáře, přesto nešel do vazby. Poté ubodal známého

I přesto, že útok nepřestával, podařilo se mu utéct. Záchranku a policii přivolal projíždějící řidič, útočník zatím ve voze taxi odjel, a to i přesto že byl pod vlivem alkoholu, drog a neměl řidičské oprávnění. Po osmi kilometrech narazil do stromu. Údajně se chtěl zabít. Poškozený musel být operován a nezemřel jen díky své aktivní obraně.

„Chtěl bych se omluvit pozůstalým i poškozenému. Hluboce se omlouvám a lituji toho. Strašně moc mě to mrzí, co jsem udělal. Že jsem vzal otce, manžela i syna,“ řekl v soudní síni obžalovaný a dodal, že před dvěma, třemi měsíci přišla změna. Našel nový smysl života.

„Nemrzí mě, že jsem skončil ve vazbě, vlastně jsem za to rád. V minulém životě ihned co jsem se probudil, jsem chtěl jen drogy. Nešlo přestat. Teď úspěšně abstinuju. Je to vykoupení po tom životě, který jsem vedl. Jen kdyby to byla jiná cesta,“ poznamenal obžalovaný, který se prý dříve cítil nadřazeně, výjimečně, jako ten, kdo má modrou krev. Prostý člověk by to prý nemohl pochopit. Toužil pocítit chuť krve a asi i proto experimentoval například s obětováním kočky.