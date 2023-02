Sanitky se na Bulovce chystaly na evakuaci nemocnice

Do nemocnice dorazila její krizová manažerka, inspektora a krizového manažera na místo vyslala pražská záchranka a své zástupce tam vyslaly i zdravotnické záchranné služby DavepoMedevac a Asociace samaritánů ČR.

Záchranáři navíc do nemocnice vyslali několik svých posádek pro případ, že by bylo opravdu nutné pacienty evakuovat. To však nakonec nebylo potřeba a příjem nových pacientů byl v nemocnici obnoven. Provoz nemocnice byl po celou dobu zachován.