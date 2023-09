Brutální i za mřížemi. Odsouzený násilník polévá spoluvězně vařící vodou

„V rychlovarné konvici si ohřál vodu, kterou pak zezadu nalil na hlavu a horní polovinu těla poškozeného, který seděl v kulturní místnosti. Způsobil mu tím opařeniny prvního a druhého stupně na 20 procentech těla,“ stojí v obžalobě.

Jako důvod útoku Janeczko uvedl, že Roman T. mu nabízel kávu a tabák výměnou za sex, s čím kategoricky nesouhlasil a chtěl se mu za to pomstít. „Začalo to tím, že jsem ho poprosil o porci kávy. Při odchodu z cely mi sáhl na zadek. Řekl jsem mu, ať to nedělá, že je mi to nepříjemné. Pak jsme se spolu normálně bavili a popíjeli kávu,“ popisoval obviněný vězeň vyšetřovatelům, co se dělo před samotným incidentem.

Řeč pak podle Janeczka přišla na to, zda měl někdy něco s klukem a jestli jej podobné věci vzrušují. „Pak se mi Roman zeptal, zda nechci víc tabáku a kávy. Já to pochopil tak, že chce za to sexuálně uspokojit. Cítil jsem se ohrožený. Proto jsem nechal v konvici vařit vodu a vylil mu ji na záda,“ hájil se Janeczko.

Polil spícímu spoluvězni hlavu vařící vodou, odsedí si devět let

Podle svých slov tím chtěl spoluvězně vyvést z míry a potrestat jej za to, co si k němu dovolil a taky aby se to už neopakovalo. Se slovy „ty prcačkáři jeden, to máš za to, jak se máš příště chovat“ pak z kulturní místnosti odešel. „V danou chvíli jsem své jednání považoval za správné. Teď toho lituji. Nechtěl jsem ho vážně zranit,“ dodal vězeň.

Nemá sebereflexi

Znalci v posudku upozornili na to, že náprava Janeczka bude s ohledem na jeho strukturu osobnosti a oslabenou sebereflexi velmi obtížná. „Je impulzivní a emočně nestabilní. Má tendenci vinu přesouvat na druhé a svoji nepřipouštět. K sobě je nekritický, méně disciplinovaný a s nedostatkem sebekázně,“ konstatovali psychiatři.

Podobně se Janeczko hájil i v prvním případě, kdy podle rozsudku ostravského soudu polil spícího spoluvězně vařící vodou a opařil ho na hlavě a krku. Domníval se prý, že ho poškozený nakazil vážnou chorobou. „Uložený trest je možno považovat za poměrně přísný, nicméně vychází z trestní minulosti obžalovaného i jeho přístupu k věci,“ uvedl tehdy předseda senátu. Podle něj Janeczko odmítal vinu, neměl sebereflexi, ani nevyjádřil lítost.

O Janeczkově brutalitě vypovídal i vražedný útok na kamaráda, kterého podezíral, že má poměr s jeho přítelkyní. Při společném popíjení mu vrazil do hlavy šroubovák až po rukojeť. Lékaři tehdy zraněného muže zázrakem zachránili, ale zdravotní následky si ponese do konce života. Za pokus vraždy soud Janeczka v roce 2012 poslal na deset let do vězení.

U soudů také opakovaně zaznělo, že za Janeczkovým chováním stojí problémy s drogami. „K alkoholu se poprvé dostal někdy v jedenácti letech a s drogami začal mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem. Kouřil marihuanu a bral pervitin,“ napsali znalci do posudku.

Byl umístěn na Mírov

Janeczkova bývalá přítelkyně tehdy vypověděla, že se choval velmi podivně. „Tvrdil mi, že jsem mu dala do hlavy čip, že ho natáčím a pak videa dávám na internet. Neustále mě podezíral z nevěry,“ uvedla dívka.

Janeczko je nyní podle informací Práva umístěn ve věznici Mírov. Zda tam podléhá zvláštnímu režimu právě s ohledem na útoky na spoluodsouzené, Vězeňská služba nekomentovala. Její mluvčí Markéta Prunerová pouze obecně uvedla, že odsouzení s násilnickými sklony jsou zpravidla zařazeni do zvláštních programů zacházení, kdy například podstupují antiagresivní trénink.

„Pro jedince s opakovanými vztahovými problémy mezi odsouzenými je určen specializovaný oddíl s individuálním zacházením, včetně ubytování v celách,“ doplnila Prunerová.