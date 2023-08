Nejhorší? Sedět bez práce na baráku, tvrdí vězeňkyně

České vězeňství nedávno kritizoval Český helsinský výbor. Změnu by měl přinést systém otevřených věznic. Ta pro ženy by se měla začít budovat právě ve Velkých Přílepech.

Krádeže, nezaplacené alimenty, neposílání dětí do škol, drogy, podvody, ale i závažnější trestné činy, vražda není výjimkou. „Mě čeká ještě šest let,“ přiznává tmavovláska, která se představuje jako Andělka. Do Přílep se dostala za pokus o podvod a ve věznici pracuje při výdeji snídaní, obědů a večeří. Ve zbytku času šije.

„Měla jsem ušít 238 obalů na knihy. Byl na to měsíc čas, ale já jsem to zvládla za čtrnáct dní. U stroje jsem radši než na baráku, líp to utíká,“ vysvětluje Právu.

„Chodíte do práce, věnujete se, čemu máte. Děláte všechno pro to, abyste byla se svou rodinou a u dětí,“ přidává se k hovoru tmavovláska Liliana. Jméno dostala při křtu, který absolvovala právě tady, kmotrem jí je zdejší speciální pedagog.

Z Přílep jezdí odsouzené ženy pracovat do hotelové prádelny nebo do nemocniční kuchyně. Podle zaměstnanců je právě proto přílepská věznice mezi odsouzenými oblíbená. Mají co dělat. „Pracuji pro vesnici. Sekám trávu, starám se. To je nejlepší zaměstnání,“ pochvaluje si sportovně vyhlížející žena, která si přála vystupovat pod iniciálami KP.